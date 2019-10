Putin rykker ut med forsvar av Trump

utenriks

Putin viser til samandraget Det kvite hus har offentleggjort frå telefonsamtalen mellom Trump og president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Trump bad under samtalen den ukrainske motparten sin om å etterforske tidlegare visepresident Joe Biden, som er favoritt til å bli presidentkandidaten til Demokratane i valet for neste år.

Trump skal òg ha prøvd å få Ukraina til å starte korrupsjonsetterforsking av Bidens son Hunter Biden, som sit i styret i eit ukrainsk energiselskap.

Før den omstridde samtalen sørgde Trump for å halde tilbake nærare 2,3 milliardar kroner i lova militærhjelp til Ukraina, utan å gi noko nærare forklaring på kvifor dette vart gjort.

Putin kan likevel ikkje sjå at Trump gjorde noko gale då han bad Zelenskyj etterforske far og son Biden for korrupsjon.

– Eg kan ikkje sjå noko kompromitterande i samtalen mellom Trump og Zelenskyj, seier den russiske presidenten.

Demokratane i Kongressen er usamde med Putin og har starta riksrettsprosess mot Trump.

