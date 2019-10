SAS blir granska i Sverige etter oppseiing

utenriks

Det er Transportstyrelsen (TS) som har innleidd etterforskinga. Etaten har ansvaret for regulering, handheving og tilsyn på transportområdet og er underlagt næringsdepartementet.

– Eg blir forbanna, seier Staffan Söderberg, som er seksjonssjef i TS, til SVT.

Ifølgje kanalen hadde den SAS-tilsette elleve timars arbeid bak seg og følte seg omtåka då han valde å seie frå. Besetningsmedlemmer har plikt til å seie frå viss dei ikkje er skikka til å fly.

SVT melder at den tilsette nokre veker seinare vart kalla inn til møte, der han fekk beskjed om at tilsettingsforholdet skulle avsluttast. SAS peikar på at det ikkje var den aktuelle hendinga som var årsaka til oppseiinga, og selskapet seier at dei som følgjer reglane ikkje vil bli straffa.

– Det handlar om tillit, ein skal seie frå om at ein er indisponert viss ein kjenner at ein ikkje kan ta vare på flytryggingsarbeidet sitt om bord, seier SAS' flysjef Rolf Bakken til kanalen.

Besetningsmedlemmen har likevel i skjul spelt inn ein samtale med arbeidsgivaren som kan tyde på det motsette.

– Dette er ein besetningsmedlem som har handla korrekt og profesjonelt. Ut ifrå den informasjonen vi har her, ser det ut til at han har fått tilsettingsforholdet sitt avslutta. Det er nettopp slik det ikkje skal vere, seier Staffan Söderberg.

(©NPK)