Trump kallar riksrettsprosedyren eit kuppforsøk

Den bitre striden splittar for tida USA, og tysdag kveld fordømte presidenten riksrettsprosedyren på Twitter.

– Etter kvart som eg får vite meir og meir kvar dag, kjem eg til den konklusjonen at det som går ikkje føre seg er ei riksrettssak, det er eit KUPP, skriv Trump.

Ifølgje Trump er hensikta med kuppet mot han å ta frå det amerikanske folket rettar som Gud har gitt dei: Folkets makt, stemmeretten deira, fridommen deira, det andre grunnlovstillegget – som er retten til å bere våpen, religionen deira, militæret og grensemuren.

Han har lagt ved eit kart som truleg skal vise at han har brei støtte i over mesteparten av USA.

Trumps generelle oppslutning er elles rekordlåg, ifølgje ei måling utført av CNBC. Berre 37 prosent av amerikanarar seier at han gjer ein god jobb.

To meiningsmålingar tidlegare denne veka viser at støtta til riksrett har auka betrakteleg etter at Representanthuset sette i verk den formelle granskinga førre veke.

Ifølgje ei måling frå Quinnipiac University meiner 47 prosent av dei registrerte veljarane at Trump bør stillast for riksrett og bli fjerna frå presidentembetet. Like mange svarer at han ikkje bør bli det. Ei veke før svarte 37 prosent ja til riksrett medan 57 var imot.

I ei måling frå CNN svarer òg 47 prosent at Trump bør stillast for riksrett og avsetjast, ein oppgang frå 41 prosent i mai.

Begge målingane viser stor splitting mellom partia. Dei fleste av Demokratanes tilhengarar støttar riksrett. Dei fleste av dei som stemmer på Republikanarane er imot.

