UNCHR: Meir enn 1.000 menneske har drukna på veg over Middelhavet i år

I fjor vart 2.277 menneske funne omkomme eller meldt sakna i Middelhavet, ifølgje UNHCR.

UNHCRs representant i Tyskland, Dominik Bartsch, meiner Europa må ta ansvaret.

– Dette er det sjette året på rad der meir enn 1.000 menneske har drukna i Middelhavet. Situasjonen er ein moralsk fiasko og totalt uakseptabel, seier han.

Etter ein ny avtale mellom Tyskland, Frankrike, Italia og Malta skal asylsøkarar som blir redda frå havsnød i Middelhavet bli fordelt mellom landa innan fire veker etter at dei blir braka i land.

Målet med avtalen er å få på plass ei ordning som skal gjelde alle EU-land. I dag er det landa asylsøkarane først kjem til som har ansvaret for å behandle søknaden.

– Ein levedyktig prosess må på plass, slik at menneske som blir redda i Middelhavet ikkje blir verande på båtar som gislar i vekevis under forhold som ofte er uverdige, seier Bartsch.

Han legg til at det ikkje handlar om at nokon skal få ein garanti for opphald, men at alle «må ha rett til å levere søknaden sin om asyl».

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er rundt to tredelar av alle som omkjem i Middelhavet migrantar som prøver å ta seg frå Nord-Afrika til Italia.

Sidan 2014 har minst 15.000 menneske mista livet i Middelhavet.

