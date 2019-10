Første tilfelle av brexit-psykose beskrive i Storbritannia

utenriks

Britiske legar har beskrive det første tilfellet av ei forholdsvis kortvarig psykose utløyst av at landet skal forlate EU, skriv The Telegraph. Pasienten er ein mann i 40-åra, og problema oppstod kort tid etter folkeavstemminga i 2016.

Ifølgje ein artikkel i British Medical Journal vart mannen mellom anna bekymra for rasistisk motiverte hendingar, og han skamma seg over å vere britisk.

– Han hadde problem med å forsone seg med dei politiske hendingane rundt han og at han tilhøyrde ein valkrets som ikkje gjenspegla syna hans. Han fekk søvnproblem, og kona hans fortalde at han byrja å dele tankane sine meir på sosiale medium etter folkeavstemminga, seier doktor Muhammed Zia Ul Haq Katshu. Han behandla mannen, som vart lagt inn på ein psykiatrisk klinikk. Han seier pasienten prøvde å grave seg ned i golvet med hendene for å komme seg unna.

Ein annan lege påpeikar i artikkelen at politiske hendingar kan verke som store stressfaktorar.

Mannen vart diagnostisert med ein akutt schizofreni-liknande psykotisk tilstand, og blir antatt å vere det første tilfellet av at ein slik tilstand er utløyst av brexit. Den psykiske helsetilstanden forverra seg raskt, men etter ei kort innlegging og behandling med medisinar, var han fullt restituert. Han har ikkje hatt problem sidan.

Ifølgje artikkelen hadde han vore gjennom ein liknande episode knytt til jobbrelatert stress for 13 år sidan.

