Facebook kan tvingast til å fjerne støytande innhald globalt

utenriks

Domstolar i europeiske land kan dermed gi Facebook ordre om både å fjerne ein spesifikk støytande kommentar frå éin brukar, men også liknande kommentarar frå andre brukarar. Domstolane kan òg gi ordre til Facebook og andre sosiale medium om å fjerne kommentarane frå sidene sine for brukarar over heile verda.

– Dette er ein historisk siger for å verne personlege rettar mot internettgigantar, seier den austerrikske politikaren Eva Glawischnig-Piesczek.

Ho gjekk til sak mot Facebook etter at ho hadde bedt dei om å fjerne ein nedsettande kommentar om henne. Kommentaren vart blokkert slik at brukarar i Austerrike ikkje kunne sjå han, men Glawischnig-Piesczek bad om at blokkeringa òg måtte gjelde globalt.

Høgsterett i Austerrike sende saka vidare til EU-domstolen for å få hjelp til å tolke lovverket i EU.

Saka skal no tilbake til den austerrikske høgsteretten, som skal kome med sin dom. Dei vil ta med EU-domstolens rettsavgjerd i si vurdering.

