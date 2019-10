Fire politibetjentar drepne i knivangrep i Paris

utenriks

Angriparen vart skoten og drepen av ein politimann «i ein situasjon som ser ut til å ha vore sjølvforsvar», opplyser talsperson for fagforeininga til politiet, Loic Travers. Hendinga skjedde i 13-tida torsdag.

Ifølgje franske medium fann knivangrepet stad i ein del av hovudkvarteret der publikum ikkje har tilgang. Ei kjelde opplyser til Le Figaro at det dreier seg om informasjonsavdelinga til politiet.

Angrepet starta på mannens eige kontor, før han så tok seg vidare rundt om i bygget, ifølgje Travers. Mannen skal ha vorte skote og drepe i hovudkvarterets gardsrom.

Tilsett i 20 år

Den antatte gjerningsmannen (45) har vore tilsett i politiet i om lag 20 år, men har førebels ikkje vorte identifisert nærare, skriv Le Parisien. Han skal ha gått til angrep med kniv utan ei openberr årsak.

Motivet er førebels ukjent, men etterforskarar mistenkjer at det botnar i ein arbeidskonflikt, ifølgje AFP. Politiet omtaler ikkje drapa som ei terrorhandling.

– Folk sprang overalt og mange gret. Eg høyrde skyting innanifrå. Kort tid etterpå såg eg politibetjentar som gret. Dei hadde panikk, seier Emery Siamandi, ein tolk som var i bygget då angrepet skjedde.

I tillegg til dei fire drepne er ein person skadd. Enkelte kjelder melder òg at eitt av dødsfalla kan ha vore forårsaka av eit hjarteinfarkt.

– Paris græt

– Paris græt for folket sitt i ettermiddag, etter dette fryktelege angrepet på hovudkvarteret til politiet. Tapet er stort, fleire politimenn har mista livet, skriv Paris' borgarmeister Anne Hidalgo på Twitter.

– På vegner av alle parisarar går dei første tankane mine til offera sine familiar, skriv ho vidare.

Hovudkvarteret ligg rett over gata for Notre-Dame-katedralen. Ein T-banestasjon i nærleiken vart stengd, og området sperra av. Angrepet skjedde dagen etter at tusenvis av politifolk gjekk i demonstrasjonstog i Paris i protest mot låg lønn, lang arbeidstid og auken i talet på sjølvmord i politirekkene.

President Emmanuel Macron kom staden ved 14.30-tida. Statsminister Édouard Philippe og innanriksminister Christophe Castaner, som har avlyst ei reise til Tyrkia, er òg til stades, ifølgje DPA.

