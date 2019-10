Irlands statsminister ikkje fornøgd med dei britiske planane for irskegrensa

utenriks

Boris Johnsons forslag manglar fleire detaljar om korleis britane har tenkt å løyse grensespørsmåla, sa den irske statsministeren til pressa etter å ha møtt sitt svenske motstykke Stefan Löfven i Stockholm torsdag.

– Eg forstår ikkje heilt korleis ein har tenkt at Irland og Nord-Irland skal vere med i ulike tollunionar og likevel unngå toll, kontrollar og grensestasjonar for handelen mellom nord og sør, sa Varadkar.

Irland kan i ein periode måtte finne seg i ein brexit utan avtale dersom ein ikkje finn fram til ei løysing i tide, meiner han.

Storbritannias statsminister Boris Johnson presenterte torsdag eit brexitforslag for Underhuset. Forslaget møtte stor motstand hos opposisjonen, som meiner at forslaget berre er ei revidert utgåve av forslag som allereie er avvist.

I planen foreslår Johnson at Nord-Irland mellombels blir verande ein del av EUs indre marknad når britane forlèt EU 31. oktober, men ikkje ein del av tollunionen.

Johnson legg opp til at Nord-Irland skal følgje EUs regelverk for mat, landbruksprodukt og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike reglar nord og sør for grensa mellom EU-medlemmene Irland og britiske Nord-Irland. Samtidig vil han ha heile Storbritannia – inkludert Nord-Irland – som ei eiga tollsone utanfor den europeiske tollunionen.

Varadkar seier at han ikkje vil spå det endelege utfallet av brexit, men seier han føretrekker ein avtale der Storbritannia forlèt EU «på ein ryddig måte».

(©NPK)