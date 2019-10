Opposisjonen til frontalangrep på Johnsons brexitplan

utenriks

Etter at planen vart offentleggjort og levert til EU onsdag, hadde parlamentarikarane kunna sove på forslaget og førebu seg på debatten i Parlamentet. Dei sparte ikkje på krutet.

Labour-leiar Jeremy Corbyn var først ute då statsministeren hadde halde innlegget sitt. Han sa forslaget som no ligg på bordet, berre stokkar litt om på planar som allereie er avvist.

– Dette er verre enn Theresa Mays plan, sa Corbyn. Han sa at både næringslivet og fagforeiningane er mot planen, som han beskreiv som «useriøs» og «ikkje gjennomførbar».

– Han vil skade Nord-Irlands økonomi, undergrave fredsavtalen og svekke rettane til arbeidarar, sa Corbyn.

– Etter å ha sagt at han ikkje ønsker nokon grenser i Nord-Irland, foreslår regjeringa no to grenser, påpeika Labour-leiaren. Ifølgje Johnsons forslag skal Nord-Irland følgje EUs regelverk og vere ein del av den indre marknaden, men ikkje vere i tollunion med EU. Dermed blir det ei tollgrense mot Irland og ei handelsgrense mot resten av Storbritannia.

Ian Blackford i det skotske nasjonalistpartiet SNP sa regjeringsforslaget ikkje er akseptabelt, ikkje vil fungere og ikkje kan gjennomførast.

– Dette er ein plan som er skapt for å mislykkast, og det veit han, Det handlar om å legge skulda på nokon andre, nemleg EU, når forslaget blir avvist, sa Blackford.

(©NPK)