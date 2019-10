Resultatlaust møte mellom Netanyahu og Lieberman

utenriks

Møtet var det første mellom Netanyahu og Lieberman etter valet 17. september.

Netanyahus parti Likud sende torsdag ut ei fråsegn der det heitte at Netanyahu hadde invitert Lieberman til å bli med på ei ny koalisjonsregjering, men at «det ikkje vart oppnådd noko gjennombrot under møtet».

Onsdag kveld gjentok Lieberman på Facebook at han berre går med å delta i ei koalisjonsregjering der hans høgrenasjonalistiske og sekulære parti Yisrael Beiteinu inngår saman med Likud og Benny Gantz' sentrumsallianse Blått og kvitt.

– Vi vil ikkje vere partnar i noka anna regjeringssamansetning, skreiv han.

Liebermans motstand heng mellom anna saman med at partiet hans ikkje vil sitje i regjering med ultraortodokse parti. Likud har inngått ein avtale med ei blokk religiøse parti som ikkje vil vere i koalisjon med Lieberman.

Likud fekk 31 representantar i nasjonalforsamlinga, sju færre enn i dag. Gantz' allianse fekk 33 plassar i Knesset. Liebermans parti fekk åtte mandat. President Reuven Rivlin hadde først oppmoda til ei samlingsregjering mellom Likud og Blått og kvitt, men samtalane mellom Netanyahu og Gantz førte ikkje fram.

Rivlin meiner Netanyahu har best sjansar til å klare å danne ny regjering. Netanyahu treng minst 61 representantar i Knesset på si side. Men utsiktene til at Netanyahu skal klare det, er no dempa etter utfallet av møtet på torsdag.

(©NPK)