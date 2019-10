utenriks

18-åringen skal torsdag ettermiddag siktast, opplyser politiet i ei fråsegn.

Den unge mannen er framleis innlagt på sjukehus. Han har vorte operert og tilstanden hans er stabil, ifølgje styresmaktene.

Ein polititenestemann skaut mannen i brystet etter at 18-åringen hadde slått han med ei metallstong. Politiet har fleire gonger vorte kritiserte for å slå for hardt ned på demonstrasjonane.

Tusen demonstrerte onsdag og kravde at politiet blir halde ansvarleg for skytinga.

