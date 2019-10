Twitter fjerna Trump-melding

utenriks

Den manipulerte filmen var basert på ein musikkvideo med det canadiske rockebandet Nickelback frå 2005 og viser songaren Chad Kroger som held eit bilde av Biden, sonen hans, ein leiar i eit ukrainsk gasselskap og ein annan mann.

Ei talskvinne for Twitter seier selskapet reagerte på ei klage om brot på opphavsretten, sendt frå rettshavarane. Nickelbacks representantar har så langt ikkje kommentert saka.

Trumps tweet var den siste av ei lang rekke meldingar der presidenten kritiserer Demokratane for å ha opna ein riksrettsprosess mot han.

Måndag tvitra Trump at viss ei riksrettssak mot han førte til at han vart fjerna, ville det føre til «borgarkrig» i USA. Meldinga, der Trump siterte pastor Robert Jeffress som var gjest hos Fox News, skapte reaksjonar. Den demokratiske senatoren Kamala Harris sende mellom anna ein formell førespurnad til Twitter om å stengje kontoen til presidenten.

– Dette er openberre truslar. Vi treng eit sivilisert samfunn, ikkje borgarkrig, skreiv Harris. Selskapet har så langt ikkje svart på førespurnaden, men meldinga til presidenten har ikkje vorte fjerna, og kontoen hans er framleis open.

Twitters eigne reglar seier at innhald som promoterer vald, terror eller valdeleg ekstremisme ikkje blir tolerert. Selskapet kunngjorde likevel i juni at det har eigne reglar for politikarar, og at regelbrot frå desse vil tolererast viss dei er i offentlegheitas interesse.

(©NPK)