USA gjenopnar ambassade i Mogadishu etter nesten 30 år

Ambassaden vart stengd i 1991, då klanleiarar og krigsherrar styrta den mangeårige diktatoren i landet Siad Barre. Somalia har sidan vore herja av borgarkrig.

Dei siste åra har dei diplomatiske banda mellom USA og Somalia vorte styrkt.

USA har trappa opp luftangrepa i Somalia etter at Donald Trump vart president. I mars i år opplyste USA at amerikanske dronar og kampfly har gjennomført 110 luftangrep i Somalia dei siste to åra.

Måndag vart ein amerikansk militærbase og EU-soldatar angripne i Somalia. Den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret.

Al-Shabaab, som er knytt til terrornettverket al-Qaida, har i meir enn ti år ført eit opprør med mål om å styrte regjeringa i landet. Sivile har vorte hardt ramma i ei rekke angrep mot offentlege kontor, hotell og restaurantar.

