Amerikanske diplomatar oppmoda Ukraina til å starte etterforsking av Bidens familie

utenriks

Etterretningskomiteen i Representanthuset har frigitt fleire tital tekstmeldingar der USAs diplomatar i Ukraina diskuterer president Donald Trumps krav om å granske Joe Bidens familie.

Dei viser at situasjonen eskalerte til det ein av diplomatane omtalte som ein «sprø» bytehandel som sette viktig amerikansk militærhjelp i fare.

Meldingane vart offentleggjort etter at ein av diplomatane, USAs tidlegare Ukraina-utsending Kurt Volker, vart grilla i Representanthuset i eit ti timar langt intervju torsdag. Volker trekte seg frå stillinga for få dagar sidan.

Maktmisbruk?

Innsatsen til diplomatane er i tråd med president Donald Trumps oppfordring til nyvalde president Volodymyr Zelenskyj i den mykje omtalte telefonsamtalen 25. juli. Telefonsamtalen står i sentrum av ei riksrettsgransking i Representanthuset.

Joe Biden er favoritt til å bli Demokratanes presidentkandidat i valet for neste år, og dermed Trumps utfordrar. I sentrum av riksrettsgranskinga står spørsmålet om Trump har misbrukt makta si som president for å få ein framand stat til å skaffe belastande materiale om ein politisk rival, og dermed påverke valet i USA.

Tekstmeldingane viser ifølgje AP at diplomatane, sjølv om dei sette spørsmålsteikn ved det dei vart bedne om, prøvde å få Ukraina til å få ein ny start på forholdet til Trump ved å fremme ønska hans om etterforsking av den demokratiske rivalen hans og 2016-valet.

Washington-besøk

– Høyrde frå Det kvite hus. Antatt at president Z overtyder Trump om at han vil etterforske / «komme til botns i kva som skjedde i 2016», vil vi spikre ein dato for eit besøk i Washington, heiter det mellom anna i ei melding Volker skreiv på morgonen 25. juli.

Ein av rådgivarane til den ukrainske presidenten ser ut til å gå med på forslaget, som omfatta etterforsking av Burisma, eit ukrainsk gasselskap der Joe Bidens son Hunter sat i styret.

– Samtalen gjekk bra, skreiv rådgivaren, Andreij Jermak, i ei tekstmelding til Volker seinare same dag. Han forslår deretter fleire datoar for eit møte mellom Trump og Zelenskyj.

– Med ein gong vi har ein dato vil vi innkalle til pressekonferanse, kunngjere besøket og teikne opp ein visjon for ein ny giv i forholdet mellom USA og Ukraina, inkludert mellom anna etterforskingane av Burisma og valinnblanding, skriv Jermak to veker seinare.

– Høyrest bra ut! svarer Volker.

Stansa militærhjelp

Volker og to andre diplomatar, USAs chargé d'affaires ved ambassaden i Ukraina William «Bill» Taylor og USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, diskuterer deretter fråsegna Zelenskyj skal presentere om etterforskinga.

Så tar saka ei ny vending då Trump grip inn og stansar utbetalinga av 250 millionar dollar i militærhjelp til Ukraina. Landet er avhengig av pengane for å finansiere kampen mot russiskstøtta opprørarar i aust.

– Vi må prate, skriv Jermak til Volker.

Taylor, ein veteran i USAs Ukraina-ambassade, gir uttrykk for bekymringa si og spør om pengane blir tilbake haldne fram til Ukraina godtar Trumps krav.

– Seier vi no at tryggingsbistanden og møtet i Det kvite hus er på vilkår av etterforskingane? skriv han.

– Dette er ein marerittsituasjon, skriv han til kollegaene sine nokre dagar seinare. I ei anna melding skriv han òg at han synest det er sprøtt å halde igjen militærhjelp for å hjelpe ein valkamp.

Korrupsjon

Trump og advokaten hans Rudy Giuliani har prøvd, utan bevis, å implisere Biden og sonen hans Hunter i korrupsjon i Ukraina.

Hunter Biden sat i styret i Burisma samtidig som faren hans stod i spissen for den diplomatiske innsatsen til Obama-regjeringa overfor Kiev. Timingen bekymra anti-korrupsjonsaktivistar, men det er ikkje komme fram bevis som kan tyde på at den tidlegare visepresidenten eller sonen har gjort seg skuldig i noko kriminelt.

Ukrainas riksadvokat sa fredag at kontoret hans skal gå gjennom alle sakene som vart lagt til side av forgjengarane hans, også sakene knytt til Burisma.

Trump og Giuliani har òg promotert ein alternativ teori om innblandinga i 2016-valet, der det blir at hevda Ukraina og ikkje Russland stod bak. Det er i strid med funna i Robert Muellers Russland-rapport, der det blir lagt fram ein omfattande dokumentasjon på at Russland prøvde å påverke valet i Trumps favør.

Trump seier på si side at samtalen med president Zelenskyj var «perfekt», og avviser riksrettsetterforskinga som ein «heksejakt».

(©NPK)