Dødstala stig i Bagdad – demonstrasjonane held fram

Seint torsdag kveld vart ni personar drepne under demonstrasjonar i Nasiriyah, ifølgje helsepersonell. Dermed har minst 42 personar vorte drepne sidan tysdag. I tillegg har over 1.000 personar vorte såra, opplyser den uavhengige høgkommissæren for menneskerettar i Irak fredag.

Både i hovudstaden Bagdad og i ei rekke byar sør i landet har det vore samanstøytar mellom demonstrantane og tryggingsstyrkar.

Demonstrasjonane er rette mot vanstyre, korrupsjon og høg arbeidsløyse og er den hittil største utfordringa statsminister Adel Abdul-Mahdi og den knapt eitt år gamle regjeringa hans har stått overfor.

Dei mest valdelege samanstøytane har funne stad i Nasiriyah. Sidan tysdag har minst 25 personar vorte drepne her.

FN krev gransking

FN er bekymra over dei høge dødstala og ber om at dei valdelege handlingane blir etterforska omgåande.

– Vi ber den irakiske regjeringa om å la folket utøve ytringsfridommen og retten sin til å samlast, sa talsperson Marta Hurtado for FNs menneskerettsråd fredag.

Fleire tital demonstrantar har vorte arrestert, men dei fleste har vorte lauslatne, ifølgje FN.

– Vi er bekymra over meldingar om at tryggingsstyrkar bruker skarp ammunisjon og gummikuler i enkelte område, i tillegg til at tåregass er avfyrt rett mot demonstrantar, sa Hurtado vidare.

Støtte frå Sistani

Den religiøse leiaren for Iraks sjiamuslimar, ayatolla Ali al-Sistani, gav fredag si støtte til demonstrantane og bad regjeringa om å lytte til dei «før det er for seint».

– Regjeringa må endre korleis dei handterer problema i landet, sa han, og understreka at eit tungt ansvar òg kviler på skuldrene til politikarane.

Demonstrasjonane er for det meste forankra blant irakiske sjiamuslimar, som Sistani har stor innverknad over.

Han uttrykte òg uro over dei aukande tala på døde.

Sidan demonstrasjonane starta tysdag har tryggingsstyrkane avfyrt skot og tåregass for å spreie demonstrantane. Fredag avfyrte dei skot direkte mot folkemengdene for første gong, ifølgje ein journalist i nyheitsbyrået AFP.

Mahdi ber om ro

Statsminister Mahdi kjem sjølv frå Nasiriyah. I ein tale fredag bad han om at situasjonen må roe seg og sa at han jobbar for å komme til møtes «rettmessige krav» frå demonstrantane.

Statsministeren understreka at det først må gjenopprettast normale forhold i alle provinsane i landet. Han la til at staten ikkje har nokon vedunderkur for å løyse alle problem.

Mahdi innførte torsdag portforbod, utan at det har stansa demonstrasjonane. Styresmaktene har òg periodevis kutta tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medium.

