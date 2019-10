Ein drepen og to såra av 80-åring i USA

utenriks

Vancouver Police Department opplyser at den mistenkte, Robert E. Breck, er 80 år gammal og bur i Smith Tower.

Ifølgje lokale medium opplyser kommunikasjonsansvarleg Kim Kapp hos politiet i Vancouver at skytinga føregjekk i inngangspartiet til leilegheitskomplekset. Breck skal ha skote og drepe éin mann på staden, medan to kvinnelege bebuarar fekk skotskadar. Breck barrikaderte seg etterpå i leilegheita si.

Politiet sende ut melding på sosiale medium klokka 14.30 om at folk skulle unngå området rundt bygningen, og det vart evakuert ei ukjend mengde bebuarar medan forhandlingar med gjerningsmannen gjekk føre seg. Politiet understrekar at det ikkje var ein gisselsituasjon.

Etter ei lang tid med overtaling, overgav Breck seg til politiet og er sett i varetekt, mistenkt for drap og drapsforsøk.

PeaceHealth Southwest Medical Center, opplyser at tilstanden er «tilfredsstillande» for dei to skadde.

Vancouver har rundt 175.000 innbyggarar og ligg i delstaten Washington, like nord for storbyen Portland i Oregon.

