Hongkong forbyr demonstrantar å bruke ansiktsmaske

– Vi må gjere det vi kan for å forhindre vald og for å verne Hongkongs framtid, sa Lam på ein pressekonferanse.

– Vi tar ikkje lett på innføringa av dette forbodet, men dette er eit nødvendig tiltak, sa ho.

Det er ei lov frå kolonitida som berre kan brukast unnataksvis i krisetilfelle, som no er trekt fram for å rettferdiggjere forbodet.

Demonstrantane har dei siste fire månadene brukte masker under protestane i Hongkong, og dessutan gule hjelmar, vernebriller og pustemasker, for å verne seg mot tåregass og slag frå politiet, men også for å unngå identifikasjon.

Tusenvis av demonstrantar, alle iførte ansiktsmasker, marsjerte fredag gjennom finansdistriktet i byen. Dei ropte slagord som «Eg ønsker å bruke ansiktsmaske» og «Å bruke maske er ikkje eit brotsverk», medan mange bilar tuta i støtte for demonstrantane.

– Kjem dei til å arrestere 100.000 menneske i gatene? Styresmaktene prøver å skremme oss, men eg trur ikkje folket lèt seg skremme no, seier ein mannleg demonstrant til ein lokal TV-stasjon.

Mange demonstrantar heldt opp fem fingrar – éin finger for kvart av dei fem krava til regjeringa.

Det eine er kravet om å trekke tilbake forslaget om utlevering til Kina, og det var dette som utløyste masseprotestane til å byrje med. Lovforslaget vil bli offisielt trekt tilbake 16. oktober. I tillegg krev òg demonstrantane at Carrie Lam må gå av. Dei ytterlegare krava er at politivald må granskast, fengsla demonstrantar må lauslatast, og at befolkninga må få større demokratisk fridom.

