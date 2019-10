Iran blir skulda for hackarangrep i USA

utenriks

I tillegg er tenestemenn i regjeringsapparatet, medium og eksiliranarar omfatta av hackingforsøka.

Selskapet vil ikkje seie kva for ein kandidat det er snakk om og viser til personvernomsyn. Nyheita vart sloppen fredag i eit blogginnlegg skrive av visepresidenten til selskapet med ansvar for sikkerheit, Tom Burt.

Dei fleste av hackingforsøka skal ikkje ha lykkast. Bura opplyser at fire e-postkontoar vart utsette for vellykka datainnbrot, og at eigarane har fått beskjed. Han seier dei fire ikkje tilhøyrde noko valkampapparat eller offentlege tenestemenn.

Angrepa skal ha vore utført av ei gruppe Microsoft omtaler som Phosphorous, og skjedde i ein periode på 30 dagar i august og september.

