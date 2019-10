Politico: USAs energiminister går av i november

utenriks

Perry er venta å kunngjere avgangen sin i november, melder Politico, som siterer tre kjelder som kjenner til planane om Perrys avgang.

Perry har unngått kontroversane som har medført at andre regjeringsmedlemmer har måtta gå av, men den siste tida har han vorte trekt inn i riksrettsprosedyren mot presidenten på grunn av kontakten sin med Ukraina. Politicos kjelder seier likevel at kontakten med Ukraina ikkje er årsaka til at Perry vil gå av.

Vil samarbeide

Onsdag melde CNN at Perry, som tre gonger har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, lovar å samarbeide med Kongressen i granskinga av varslarsaka. Ifølgje ein varslar frå USAs etterretningsapparat har Det kvite hus prøvd å skjule innhaldet i ein samtale mellom president Donald Trump og Zelenskyj i juli. I samtalen skal Trump ha bedt Zelenskyj etterforske Joe Biden, favoritt til å bli Demokratanes kandidat i presidentvalet for neste år.

– Eg vil berre kort seie at vi kjem til å samarbeide med Kongressen og svare på alle spørsmåla deira, sa Perry om Ukraina-saka onsdag.

– Testa Ukraina med Perry

Perry har møtt Zelenskyj tre gonger i år, eitt av høva var på vegner av visepresident Mike Pence då han leidde USAs delegasjon ved Zelenskyjs innsetting i vår. New Jersey-senator og demokrat Bob Menendez skriv i eit brev at utanrikskomiteen i Kongressen vil stille spørsmål om dette møtet, og dessutan om eit middagsmøte mellom Perry og Zelenskyj i juni i år. Bakgrunnen for interessa er at varslaren i hevdar at Trump «instruerte visepresident Pence til å avbryte si planlagte reise», fordi Trump ville sjå «korleis 'Zelenskyj valde å handtere' det som sittande president».

Onsdag vart Perry spurt på ein konferanse om kvifor akkurat han vart beden om å ta Pence sin plass under innsettinga av Zelenskyj.

– Åh, eg trur det er verre fordi eg er eit så innmari bra medlem av regjeringa, og veldig dyktig, og sannsynlegvis ganske kunnskapsrik når det gjeld energibransjen, svarte Perry, til latter frå enkelte i salen.

Avviser skuldingar

Ei kjelde som var med Perry under innsettinga, seier at til CNN dei aldri høyrde Joe Biden vere tema i nokon samtalar, verken med nokon i Ukraina eller som del av formålet med reisa. Kjelda påpeikar òg at Perry regelmessig blir valt som representant for Det kvite hus på reiser. Han er nær Trump, om enn ikkje så nær som utanriksminister Mike Pompeo eller finansminister Steven Mnuchin, men nær nok til å få hyppige samtalar på mobilen frå presidenten.

Perry vart tatt i eid i som USAs energiminister 2. mars 2017. Han har hatt ansvaret for energidepartementet, eit departement han i si tid meinte burde leggast ned. Det er venta at viseenergiminister Dan Brouillette overtar stillinga inntil vidare. Perry, som prøvde seg som presidentkandidat i 2012 og 2016, skal etter det som blir sagt, ikkje sikte seg inn mot valet i 2020.

Perry var guvernør i Texas før han i 2015 trekte seg og kasta seg inn i nominasjonskampen til Det republikanske partiet. Så trekte han seg ganske raskt og erklærte at han støtta Tea Party-favoritten Ted Cruz' kandidatur. Under valkampen var Perry ein skarp kritikar av Trump og kalla han «ein kreftbyll for konservatismen». Etter at han seinare erklærte si støtte til Trump som presidentkandidat, vart han tatt inn i varmen.

