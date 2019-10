utenriks

Det er journalisten Julia Juzik som er arrestert, ifølgje ambassaden. Dei uttaler at dei undersøker detaljane rundt hendinga.

Juziks tidlegare ektemann Boris Voitsekhovskij skriv i eit innlegg på Facebook at Jusik hadde vore i Iran i fire dagar. Ho ringde han etter at ho vart arrestert og sa at ho kan bli sikta for spionasje.

Juzik har jobba i ei rekke framståande russiske medium og publiserte tidlegare i veka bilde frå reisa si i Iran på Instagram.

(©NPK)