Studie: Handel med ville dyr er langt meir omfattande enn tidlegare kjent

Det svarer til ein femdel av virveldyra i verda og gjeld både fuglar, pattedyr, amfibium og reptil. Dette er 50 prosent høgare enn tidlegare anslått, ifølgje ein studie frå University of Sheffield og University of Florida som vart publisert torsdag.

Handel med ville dyr er, saman med menneskeskapt utbygging, dei fremste årsakene til at dyreartar døyr ut.

Blir brukt i produkt

– At så mange ulike artar blir omsette, er forbløffande. Utsikten til at dette vil auke er svært urovekkjande, seier ein av forfattarane bak studien, professor David Edwards ved University of Sheffield, til BBC.

27 prosent av alle pattedyrartar er ein del av dyrehandelen. Pattedyr blir selt som oftast for å bli brukt i produkt av ymse slag. Eit døme er skjeldyr. Skjela som dekkjer individa, er ettertrakta, i tillegg til at dyra blir nytta i kjøttproduksjon.

Amfibium og reptil blir som oftast selde til zoologiske hagar eller blir omsette som kjæledyr. 23 prosent av alle fuglearter blir kjøpte og selde, både til medisinsk bruk og som kjæledyr.

Fleire arter vil bli trua

Dersom det ikkje raskt blir tatt grep for å stanse både tilbod og etterspørsel av ville dyr, er det ein reell fare for at mange artar vil forsvinne, understrekar Edwards.

I studien blir det anslått at ytterlegare 3.000 dyreartar vil bli omsett i framtida, både lovleg og ulovleg, fordi dei liknar dyr som allereie blir kjøpte og selde. Dette gjeld i hovudsak artar som allereie er trua eller sterkt trua.

Eit døme på dette er afrikanske skjeldyr, som vart ein del av den globale handelen etter at skjeldyr frå Asia vart vanskelegare å finne. Dyra er i dag trua av utrydding, ifølgje Naturvernunionen i verda (IUCN).

