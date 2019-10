Tyrkia har halde «produktive samtalar» om migrantar med EU og Tyskland

utenriks

Møtet er eit forsøk på å dempe spenningar knytt til auken i talet på migrantar som tar seg frå Tyrkia til Hellas.

Cavusoglu møtte Tysklands innanriksminister Horst Seehofer og EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos i Ankara fredag.

– Dei er innstilte på eit betre samarbeid, sa Cavusoglu etter møtet.

Hellas åtvara førre månad om ei aukande tilstrøyming av migrantar og flyktningar frå Tyrkia, dei fleste syrarar. Cavusoglu sa likevel fredag at det berre har vore ein liten auke, og at kritikken frå Hellas er grunnlaus.

Tyrkia har bedt EU om støtte til å lage ei såkalla trygg sone nordaust i Syria, sa han vidare.

Erdogan sa nyleg at så mange som to millionar syriske flyktningar kan bli sendt til området, som skal strekke seg 30 kilometer aust for elva Eufrat og til grensa til Irak.

I 2016 vart Tyrkia og EU samde om at Tyrkia skal hindre migrantar og flyktningar frå å nå EU. Dei vart lova opp mot 6 milliardar euro i støtte. Ved slutten av september hadde Tyrkia mottatt 2,57 milliardar euro.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at EU ikkje sender nok støtte til Tyrkia for å handtere situasjonen. Han har trua med å opne grensene slik at flyktningane og migrantane kan reise ut i Europa.

