USAs handelsunderskot aukar igjen

utenriks

Tal frå handelsdepartementet i Washington viser at handelsunderskotet i august auka med 1,6 prosent frå månaden før og enda på 54,9 milliardar dollar.

Eksporten auka rett nok med 0,2 prosent i august, men det hjelpte ikkje sidan importen auka med 0,5 prosent.

President Donald Trump har gått til handelskrig mot Kina for å få ned handelsunderskotet, og ei lita trøyst for han er det at underskotet med kinesarane er på veg ned.

Frå juli til august fall USAs handelsunderskot med Kina med 3,1 prosent, men enda likevel på 289 milliardar kroner. Sidan årsskiftet har underskotet med Kina falle med 11,4 prosent.

USAs samla handelsunderskot med omverda har dei første åtte månadane i år vore på 3.900 milliardar kroner.

I same periode i fjor var handelsunderskotet på 3.643 milliardar kroner.

