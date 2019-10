EU gir betre vern til varslarar

utenriks

Det nye regelverket blir formelt vedtatt på EUs justis- og innanriksministermøte, som starta i Luxembourg måndag. Tiltaka inkluderer krav om trygge kanalar for intern varsling i både offentleg og privat sektor og for å varsle styresmaktene.

Varslarar skal òg vernast mot gjengjelding, og det blir stilt krav til styresmaktene om å informere publikum og lære opp tenestemenn i handtering av varsel.

– EU forpliktar seg til å ha eit velfungerande demokratisk system basert på prinsippa til rettsstaten. Det inkluderer stor grad av vern i heile unionen for varslarar som har mot til å snakke ut. Ingen skal risikere renommeet sitt eller jobben sin for å avdekke ulovleg åtferd, seier Finlands justisminister Anna-Maja Henriksson, som er vert for møtet i Luxembourg.

Medlemslanda har to år på seg til å få dei nye reglane inn i dei lokale lovene. Berre ti EU-land har i dag vidtrekkande lover som vernar varslarar. På EU-nivå er slik vern berre med i lover som dekker enkelte sektorar, primært innan finansnæringa.

