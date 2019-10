Regn sløkker nokre av skogbrannane i Bolivia

utenriks

Regnvêret har lagt store delar av den tropiske savannen Chiquitania i det austlege Bolivia under vatn, og satellittbilde viser at det ikkje lenger er nokon brannar i området, ifølgje styresmaktene i Santa Cruz.

Santa Cruz-provinsen har vore hardast ramma i Bolivia av skogbrannar som starta i mai og vart meir intense i august. Millionar av hektar tropisk skog har brent ned dei siste månadene.

Miljøvernarar har skulda president Evo Morales for å vere medansvarleg for brannane etter at han oppmoda bønder til å brenne skog og beiteland for å utvide jordbruksproduksjonen.

Etter kvart som brannane tok overhand, vart ein Boeing 747 og eit Iljusjin-fly med vasstankar sette inn i sløkkingsarbeidet, saman med helikopter, 5.000 brannmenn, soldatar og politi.

I Brasil har president Jair Bolsonaro fått skulda for at det har vore langt fleire store brannar i Amazonas i år enn dei siste åra.

