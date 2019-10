Skotsk domstol avviser å tvinge Johnson til å be om brexitutsetjing

utenriks

Rettsavgjerda, som kom måndag, er ein del av eit søksmål der domstolen òg har vorte beden om å vurdere i kva grad statsministeren kan straffast dersom han ikkje følgjer lova som Parlamentet vedtok i september. I lova påla dei folkevalde regjeringa å be EU om å utsetje brexit med mindre ein avtale er på plass innan 19. oktober.

Johnson gjentok seinast søndag at det er uaktuelt å bli verande i EU lenger enn til 31. oktober, som er datoen for den britiske utmeldinga. I rettsdokument som vart leverte inn før helga, står det derimot at regjeringa vil følgje lova og både be EU om ei utsetjing og takke ja dersom EU tilbyr dette.