Trio deler nobelprisen i medisin for forsking på celler

utenriks

Dei tre får prisen for forskinga si på korleis celler oppfattar og tilpassar seg tilgang på oksygen.

Kaelin og Semenza er amerikanarar. Ratcliffe er frå Storbritannia.

– Arbeidet dei tre står bak, utgjer fundamental tyding for fysiologi og har bana veg for lovande nye måtar for å kjempe mot anemi, kreft og mange andre sjukdommar, heiter det i grunngivinga.

Prisen vart kunngjort i av Karolinska Institutet i Stockholm måndag.

Prisen på til saman 9 millionar svenske kroner blir delt ut i Stockholm 10. desember.

