USA: Tyrkia klar til å invadere Syria

utenriks

Pressetalskvinne Stephanie Grisham ved Det kvite hus seier at amerikanske styrkar ikkje vil støtte eller vere involvert i ein slik operasjon, og at dei skal trekkast tilbake frå området det gjeld.

Grisham seier at den tyrkiske planen kom fram i ein samtale president Donald Trump hadde med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag.

Erdogan sa då òg at dei tyrkiske styrkane vil overta dei utanlandske IS-krigarane som har vorte tatt til fange under den USA-leidde offensiven mot IS, og som no blir haldne av kurdiske styrkar som USA støttar.

Overtar IS-fangar

I samtalen var dei samde om å kritisere europeiske land som Frankrike og Tyskland, for ikkje å ta tilbake borgarane sine som hadde slutta seg til IS.

– Tyrkia vil no overta ansvaret for alle IS-krigarar i området som er tatt til fange dei siste ti åra etter kalifatets nederlag mot USA, heiter det i erklæringa etter samtalen.

Dei kurdiske YPG-styrkane bar dei tyngste byrdene i kampen mot IS saman med USA, men blir vurdert som terroristar av Tyrkia, sidan dei er allierte med PKK i Tyrkia.

I desember kunngjorde Trump at han ville trekke ut amerikanske styrkar frå Syria, men han vart sterkt kritisert for å overlate sine kurdiske allierte til skjebnen og ein tyrkisk offensiv.

Buffersone

Avgjerda vart omgjort, men Tyrkia pressar på, og for nokre månader sidan vart USA og Tyrkia samde om at det skal opprettast ein tryggingsbuffer langs grensa mellom Syria og Tyrkia.

I samtalen søndag gjentok Erdogan at skipinga av ei trygg sone er nøkkelen til å nøytralisere trusselen frå det kurdiske partiet PKK og den amerikanskstøtta kurdiske YPG-militsen, som han kallar terroristar.

Erdogan seier òg at ei slik tryggingssone kan brukast til å returnere opp til to millionar syriske flyktningar som i dag er i Tyrkia.

USA har tidlegare prøvd å stanse ein tyrkisk offensiv inn i Syria mot dei allierte kurdiske militsane, som USA samarbeidde nært med.

(©NPK)