FN kritiserer Nederlands burkaforbod

utenriks

Den nye lova tredde i kraft 1. august i år og forbyr bruk av burka, nikab og andre ansiktsdekkande plagg i landet. Sidan då har kvinner som ber islamske slør, rapportert om meir trakassering, ifølgje FNs Tendayi Achiume, som har vore på besøk i Nederland nyleg.

I ein førebels rapport ber ho regjeringa om å gjere meir for å lære folket om «historia om slaveri og kolonialisme, og historia om systematisk rasemessig underordning».

Samtidig roser ho landet for å fremme likestilling og LHBTIQ-rettar, og oppmodar til ein liknande innsats for å forbetre rasemessig og etnisk likestilling.

Talsperson Coen Gelinck for sosialdepartementet i landet seier i ein kommentar at den nederlandske regjeringa ønsker eit inkluderande samfunn, men erkjenner at «det framleis er arbeid som må gjerast».

(©NPK)