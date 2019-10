Iraks president fordømmer vald mot demonstrantar

utenriks

I ein TV-send tale måndag bad han om at opptrappinga måtte stanse. Han tok ope til orde for at ministrar må bytast ut og at nasjonalforsamlinga vedtar reformer som kan føre til meir arbeid og betre velferdstilbod. Samtidig foreslo han ein «nasjonal, omfattande og ærleg dialog, utan utanlandsk innblanding».

– Politiske prosessar eller system som ikkje arbeider for å innfri krava deira, har ingen legitimitet, sa Saleh.

Demonstrasjonane byrja tysdag førre veke og har samla tusenvis av menneske i ei rekke irakiske byar. Over 100 menneske er drepne og 6.000 såra. Medan augnevitne seier at tryggingsstyrkar har skote med skarpt mot demonstrantane, har styresmaktene lagt skulda på «uidentifiserte snikskyttarar».

Demonstrantane krev at regjeringa gjer meir for å få bukt på arbeidsløyse og korrupsjon.

I talen sa Saleh at dei som har angripe demonstrantar og tryggingsstyrkar, er fiendar av folket. Han fordømte òg raida mot ulike medium i helga.

Talen til presidenten vart send få timar etter at Iraks militære styrkar innrømte overdriven maktbruk under ein demonstrasjon natt til måndag i Sadr-byen i Bagdad. Samanstøytane enda med at 13 menneske vart drepne.

