Noreg blir ikkje med på europeisk fordeling av båtflyktningar

– Det er endå ei veldig negativ stemning til dette forslaget, og Noreg er eitt av landa som har sagt nei til det, seier Jøran Kallmyr (Frp) til NTB på veg ut frå EUs justis- og innanriksministermøte i Luxembourg tysdag.

Ministrane diskuterte avtalen som Tyskland, Frankrike, Italia og Malta inngjekk for to veker sidan. Målet deira er ein mellombels mekanisme for å sikre ilandsetjing og fordeling av personar som kryssar havet for å søke om asyl i Europa.

Rundt ti EU-land er klare til å bli med på ordninga, inkludert dei fire initiativtakarane, opplyser Frankrikes europaminister Amelie de Montchalin etter møtet.

Sveriges migrasjonsminister Morgan Johansson seier han opplevde støtta for forslaget som svak, og at berre «nokre få land» utover forslagsstillarane stilte seg bak det. Sverige seier til liks med Noreg nei, men grunngir det med at landet er blant dei som har tatt imot flest flyktningar dei siste åra og kanskje ikkje skal stå lengst fram i køen denne gongen.

Noreg derimot var på jumboplass i Norden når det gjaldt talet på asylsøkarar i 2018, bak både Sverige, Danmark og Finland.

Vil ha endringar

Før Noreg kan slutte seg til den foreslåtte ordninga, må det ei rekke endringar på plass, ifølgje Kallmyr.

– Eg har komme med konkrete forslag til kva Noreg kan vere med på, til dømes at ein har asylmottak i Italia eller Malta, og at søknadene blir vurderte der, seier Kallmyr.

– Då kan Noreg ta imot ein del av dei som har eit reelt behov for vern, medan dei som ikkje har det, blir returnerte, held Kallmyr fram. Han legg til at Noreg kan bidra til returane.

Kallmyr vil unngå at personar utan behov for vern slepper inn i Europa og får bli i lang tid før dei blir returnerte.

– Viss dei melder tilbake at det berre er å komme seg til Libya og om bord i ein privat båt, og så får ein bli, vil det gi eit fullstendig feil signal. Då er vi tilbake til noko som byrjar å likne på den massive migrasjonsbølgja vi fekk i 2015, meiner Frp-statsråden.

Også danskane viser til ein slik signaleffekt når dei seier nei til å bli med.

Trygge hamner i Afrika

Eit anna tiltak regjeringa vil ha på plass, er at dei som blir redda i afrikanske farvatn, skal setjast i land i næraste trygge afrikanske hamn.

– Når ein har plukka opp nokon utanfor kysten av Libya, så er den næraste trygge hamna i Tunisia eller Egypt, seier han.

Egypt og Tunisia har tidlegare takka nei til å samarbeide med EU om menneska som blir opp plukka i internasjonalt farvatn i Middelhavet.

Ei anna løysing Kallmyr skisserer, er å støtte eit FN-program der folk blir sende til Rwanda og får vurderte saka si der.

– Men då må Noreg òg ta imot nokre av dei som kjem til Rwanda som kvoteflyktningar. Vi har ein kvote på 3.000 til neste år, og då må vi bruke ein del av den. Og så håper eg andre europeiske land gjer det same.

– Moralsk ansvar

Noregs Røde Kors er skuffa over avgjerda til regjeringa og meiner Noreg bør ta ei aktiv rolle for å løyse denne humanitære utfordringa

– Vi meiner Noreg må vere med på å ta eit solidarisk ansvar for desse menneska og håper no dei andre europeiske landa i samarbeid klarer å finne raske og gode løysingar for dei, skriv direktør for kommunikasjon og samfunn i organisasjonen Øistein Mjærum i ein e-post til NTB.

– Vi treng meir samarbeid, ikkje mindre, for å finne felles europeiske løysingar for desse menneska, legg han til.

