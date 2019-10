Tyrkia: Førebuing til militæraksjon i Syria ferdig

utenriks

– Dei væpna tyrkiske styrkane vil aldri godta at det blir etablert ein terrorkorridor langs grensa vår. Alle førebuingar til militæraksjonen er no fullførte, skriv forsvarsdepartementet på Twitter tysdag.

Tyrkia har varsla at landet vil sende styrkar inn i den nordaustlege delen av Syria. Området blir i dag kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der mellom anna YPG-militsen inngår. Alliansen er alliert med USA og har kjempa med amerikansk hjelp mot IS i Syria. Tyrkia meiner YPG er ein terrororganisasjon som har koplingar til kurdiske PKK i Tyrkia. Ankara ser derfor eit behov for å etablere ei buffersone på syrisk side av grensa.

– Det er avgjerande å etablere ei tryggingssone/fredskorridor som skal bidra til fred og stabilitet i regionen vår, og for å hjelpe syrarane til å oppnå eit trygt liv, heiter det i fråsegna frå forsvarsdepartementet i Ankara.

Talsmannen til det tyrkiske utanriksdepartementet Hami Aksoy sa måndag kveld at Tyrkia har ein grunnleggande rett til å setje i verk nødvendige skritt for å ta vare på tryggleiken i nasjonen mot terrortruslar frå Syria.

Trump-administrasjonen i Washington har opplyst at 50 amerikanske soldatar i området der Tyrkia vil gå inn, skal trekkast ut og utplasserast andre stader i Syria «der dei ikkje hamnar i krysseld».

