USA svartelistar 28 kinesiske selskap for overgrep mot uigurane

utenriks

– USA verken kan eller vil tolerere den brutale undertrykkinga av etniske minoritetar i Kina, seier handelsminister Wilbur Ross.

Dei 28 kinesiske selskapa får ikkje lov til å kjøpe amerikanske produkt. Videoovervakingsselskapet Hikvision er blant selskapa på lista. Også to selskap som driv med kunstig intelligens – Megvii Technology og SenseTime, blir svartelista, ifølgje ei liste som skal publiserast onsdag.

USA har lenge kritisert situasjonen i Xinjiang vest i Kina. Washingtons retorikk har vorte trappa opp den siste tida.

Det bur tolv millionar muslimar i Xinjiang, og minoritetane i provinsen seier at dei blir forfølgde av hankinesarane, som er den dominerande etniske gruppa i Kina. Det blir at anslått over éin million menneske som høyrer til den muslimske uigur-minoriteten, er plasserte i interneringsleirar i Xinjiang. Det er omfattande kameraovervaking i regionen, og kontrollpostar der politiet stansar uigurar for ID-testing.

Forbodet blir innført medan spenninga mellom USA og Kina er stor som følgje av handelskonflikten. Samtidig kunngjorde Det kvite hus måndag at handelssamtalane skal takast opp att torsdag. Då skal Beijings handelsrepresentant Liu He møte den amerikanske motparten sin Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

