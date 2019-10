Verdsøkonomien lir under «synkronisert tilbakegang»

utenriks

– I 2019 ventar vi seinare vekst i nesten 90 prosent av verda. Verdsøkonomien er no i ein synkronisert tilbakegang, sa Kristalina Georgieva i den første talen sin som sjef for Det internasjonale pengefondet (IMF) tysdag.

Ho ber land som Tyskland, Sør-Korea og Nederland om å auke den offentlege pengebruken for å stimulere til meir vekst.

Ho tar òg til orde for høgare CO2-avgifter for å takle den andre utfordringa som verdsøkonomien står overfor: klimaendringane.

Justerer ned veksten

Tidlegare har IMF rekna med at verdsøkonomien vil vekse med 3,2 prosent i år og 3,5 prosent i 2020.

No er det duka for at IMF justerer ned overslaga, men desse blir først offentleggjorde i samband med at IMF publiserer ein oppdatert rapport om verdsøkonomien, «World Economic Outlook», den 15. oktober.

Ifølgje Georgieva viser forskinga at handelskonfliktane som går føre seg, har omfattande konsekvensar. Det samla tapet blir berekna til rundt 700 milliardar dollar innan neste år, eller rundt 0,8 prosent av BNP for heile verda. Det er mykje høgare enn det IMF tidlegare har anslått i dei mest pessimistiske reknestykka sine.

– Som Sveits

– Det er eit beløp som snart er like stort som heile den sveitsiske økonomien, fastslo Georgieva i talen, som ho heldt i Washington tysdag.

Den bulgarske økonomen tok i byrjinga av månaden over leiinga av IMF. Ho følgjer franskmannen Christine Lagarde, som no har tatt over sjefsstolen i Den europeiske sentralbanken.

