Italias nasjonalforsamling kuttar talet på folkevalde

Den vedtatte reforma reduserer talet på lovgivarar frå 945 til 600 og vart banka gjennom med eit overveldande fleirtal.

Italia har det nest høgaste talet på folkevalde i Europa etter Storbritannia.

Femstjernersrørsla (M5S) har sidan etableringa av partiet for ti år sidan kjempa for å redusere talet på valde politikarar. Partiet leier ei koalisjonsregjering med Det demokratiske partiet (PD), og statsminister Giuseppe Conte hylla avgjerda som «ein historisk dag for Italia».»

Reforma vart vedtatt tysdag og skal etter planen setjast i verk etter det neste planlagde valet i 2023.

