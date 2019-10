Kina svarer på USAs visumrestriksjonar

utenriks

Det kinesiske departementet for offentleg sikkerheit har i fleire månader jobba med reglar som skal gjere det vanskelegare for personar tilsette i eller knytt til amerikansk forsvar, etterretning eller menneskerettsgrupper å besøkje Kina, skriv Reuters og viser til kjelder med kjennskap til dei foreslåtte endringane.

Kinesarane fryktar at USA og andre land bruker organisasjonar med slik tilknyting til å nøre opp under regjeringskritiske protestar i Kina og Hongkong.

– Har ikkje noko val

Nyheita frå Kina kjem etter at USA stramma inn visumreglane for kinesiske akademikarar i vår. Ei kjelde seier at ytterlegare innstrammingar frå USAs side tysdag styrkte grunngivinga for å stramme inn reglane i Kina.

– Dette er ikkje noko vi ønsker å gjere, men det ser ikkje ut til at vi har noko val seier kjelda.

Den seinaste endringa frå amerikansk hald er retta mot tenestemenn i den kinesiske regjeringa og det styrande kommunistpartiet som USA meiner er ansvarlege for internering og overgrep mot Kinas muslimske minoritetar. Kunngjeringa om dette kom berre éin dag etter at USA svartelista 28 kinesiske selskap som Washington meiner bryt rettane for minoritetsgruppene.

Utanriksdepartementet har ifølgje Reuters ikkje sagt kva endringa i visumreglane inneber.

– Oppdikta

Den kinesiske ambassaden i Washington kallar trekket eit «oppdikta påskot» for å blande seg inn i Kinas indre forhold, og skriv på Twitter at «Xinjiang ikkje har eit såkalla menneskerettsproblem, som USA hevdar».

– Kampen vår mot terrorisme og våre avradikaliseringstiltak i Xinjiang har som mål å utrydde grobotnen for ekstremismen og terrorismen. Det er i tråd med kinesiske lover og internasjonal praksis, og støtta av alle dei 25 millionane menneske frå ulike etniske grupper i Xinjiang, skriv Kinas Washington-ambassade.

Innskrenkinga blir innført medan spenninga mellom USA og Kina er stor som følgje av handelskonflikten. Ifølgje Reuters vil likevel handelssamtalane fortsetje torsdag og fredag som planlagt.

