Republikansk etterforsking: Russarar prøvde å hjelpe Trump i 2016

I valutgreiingsrapporten til senatet for 2016 kjem det fram at ein omfattande kampanje for å manipulere folk i sosiale medium «openbert støtta Russlands føretrekte kandidat i det amerikanske presidentvalet». Kampanjen var leidd av det russiske selskapet Internett Research Agency (IRA) i St. Petersburg.

«Funna til komiteen viser at IRA prøvde å påverke det amerikanske presidentvalet 2016 ved å skade Hillary Clintons sjansar for å lykkast og ved å støtte Donald Trump» heiter det i rapporten, som vart offentleggjort tysdag.

Senatets etterretningskomité åtvarar òg om ei «mogleg gjentaking av russisk innblanding ved valet neste år».

Heksejakt

Komiteen, leidd av den republikanske leiaren Richard Burr, la fram rapporten sin samtidig som Trump held fram å insistere på at den russiske innblandinga er «fake news», og at det er ei «heksejakt» leidd av Demokratane.

Trump og hans allierte har i mellomtida presentert ein alternativ teori om innblandinga i 2016-valet, der det blir at hevda Ukraina i samarbeid med Demokratane prøvde å undergrave Trump ved førre val.

Ukraina-samtale

Skilnaden på desse to teoriane rundt kva som skjedde i 2016, er i sentrum blant dei nyaste skuldingane om at Trump har bedt Ukraina om hjelp til å «finne drit» om den moglege demokratiske utfordraren, Joe Biden, før valet i 2020.

Demokratane kallar det ein repetisjon av 2016, då Trumps kampanje visstnok skal ha bedt Moskva om hjelp til å kjempe mot Clinton.

Også spesialetterforskar Robert Mueller fram omfattande dokumentasjon for at Russland prøvde å påverke valet i Trumps favør, utan at han kunne legge fram tilstrekkelege bevis for ulovleg konspirasjon.

