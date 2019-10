Trump seier Tyrkias invasjon av Syria er ein «dårleg idé»

utenriks

– USA støttar ikkje dette angrepet og har gjort det klart overfor Tyrkia at aksjonen er ein dårleg idé, seier Trump i ei fråsegn, der han òg presiserer at ingen amerikanske soldatar er i området.

Trump viser til at Tyrkia har forplikta seg til å verne sivile, religiøse minoritetar, og til å hindre at det oppstår ei humanitær krise. USA forventar at Tyrkia held fast ved forpliktinga.

USA gir òg Tyrkia ansvaret for å sikre at alle fengsla IS-krigarar blir verande i fengsel, og at terrorgruppa ikkje får nytt fotfeste i regionen.

