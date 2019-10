Apple trekker sporingsapp etter kritikk frå Kina

utenriks

Apple fjerna sporings-appen HKmap.live torsdag. Det skjer dagen etter at kinesiske medium skulda det amerikanske teknologiselskapet for å støtte demonstrasjonar. Appen gjorde det mogleg for demonstrantar i Hongkong å spore rørslene til politiet.

I forklaringa frå Apple blir det vist til at appen har vorte brukt på måtar som er til fare for vidareføring av lov og orden og Hongkongs innbyggarar, opplyser utviklaren av appen på Twitter.

– Vi trudde først app-avslaget rett og slett var ein byråkratisk «fuck up», men no er det heilt klart ei politisk avgjerd om å undertrykke fridom og menneskerettar i Hongkong, tvitrar utviklaren.

HKmap.live er framleis tilgjengeleg på nett og i Android-versjonen.

(©NPK)