Dei rike i Kina blir stadig rikare

utenriks

Den gjennomsnittlege nettoformuen til Kinas 1.800 rikaste personar steig med 10 prosent i 2018 til 1,4 milliardar dollar, nærare 13 milliardar kroner, viser Hurun-rapporten, som følgjer dei rike og mektige i landet.

Jack Ma, som førre månad trekte seg som sjef for nettgiganten Alibaba, ligg øvst på rankinglista med ein nettoformue på 355 milliardar kroner. Ma Huateng kjem på 2.-plass med 337 milliardar kroner. Han eig Tencent, eit internettselskap som driv med spel og sosiale nettverk.

Samansetninga av rikfolk på lista viser kva sektorar som går bra og dårleg i folkerepublikken. Talet på næringslivsstoppar frå teknologi-verda, legemiddelnæringa og matindustrien steig, medan dei frå tradisjonell industriproduksjon blir færre.

– Rikdom blir konsentrert i hendene på dei som er i stand til å tilpasse seg den digitale økonomien, seier Rupert Hoogewerf, Hurun-rapportens grunnleggjar og daglege leiar. Han seier at det til forskjell frå USA, der store formuar ofte kjem av arv, er nesten alle dei rike i Kina «selfmade».

Hoogewerf opplyser at det ikkje var nokon dollarmilliardærar i i Fastlands-Kina då rapporten kom ut for første gong for 20 år sidan.

