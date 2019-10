Den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders «forsnakka seg» om eiga helse

utenriks

Senatoren frå Vermont trekte tilbake fråsegna si i eit intervju med NBC berre dagen etter at han viste til helsesituasjonen og behovet ei viss justering av valkampanjen.

– Vi går tilbake i ein aktiv og pågåande valkamp med fynd og klem, forsikrar den 78 år gamle demokratiske kandidaten.

Sanders vart førre veke innlagt med brystsmerter medan han var i Las Vegas. Først fekk han innsett to stent for å blokke ut ei åre til hjartet. To dagar seinare vart det sagt at han hadde hatt eit hjarteinfarkt.

I intervjuet avviste Sanders alle påstandar om at medarbeidarane hans hadde dekt over alvoret i det som hende. Han innrømte at hans framleis konsulterer legar for å få full kunnskap om kva som skjer med kroppen.

Helse og alder er eit ømtålig tema i Sanders' valkamp. Skulle han bli vald i 2020, blir han den eldste demokratiske presidentkandidaten nokosinne. Men det vil òg rivalen Joe Biden bli med sine 76 år, skulle det vere han som trekker det lengste strået.

