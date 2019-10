Erdogan seier 109 terroristar er drepne så langt under offensiven

utenriks

Tyrkiske bakkestyrkar rykker ifølgje styresmaktene i landet stadig lenger inn i det nordaustlege Syria på jakt etter kurdiske opprørarar.

– Vi skal knuse det som er att av terroristar, sa Erdogan torsdag med tilvising til ulike kurdiske grupperingar. Han sa at alle like godt kunne overgi seg.

Operasjon «Fredsvår» heldt fram torsdag med uforminska styrke, blir det hevda frå Ankara. Statskontrollerte medium melder at to landsbyar rett over grensa mot Syria er «reinska for terror», ei nemning for kurdiske opprørarar.

Kurdiske grupper og syriske aktivistar avviser denne framstillinga og seier at tyrkiske bakkestyrkar ikkje har komme særleg langt, trass i sterk flystøtte.

Denne versjonen av det som skjer på bakken, kan ikkje verifiserast, og situasjonen i dei aktuelle områda er svært vanskeleg å få oversikt over.

Lenge venta

Tyrkia innleidde den lenge varsla offensiven onsdag med ein fleire timar lang flyoperasjon, der fleire titals kampfly systematisk bomba ei lang rekke mål i det vidstrekte, flate grenseområdet.

Seint på ettermiddagen kom meldinga om at bakkeoperasjonen hadde starta, og at tyrkiske elitesoldatar og pansra køyretøy kryssa grensa på fire stader og raskt rørte seg innover i landet.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov seier at styresmaktene i Ankara og Damaskus må ha direkte kontakt om korleis dei kurdiske styrkane skal handterast. Lavrov kallar den tyrkiske innmarsjen ein konsekvens av amerikansk politikk i regionen.

Drar flyktningkortet

Erdogan misliker EUs kritikk av militæroffensiven i landet mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lova å halde tilbake syriske flyktningar som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

– Hallo EU! De kan ikkje stemple operasjonen vår som ein invasjon, seier Erdogan.

– Då kjem vi til å opne portane og sende 3,6 millionar flyktningar, seier han, og understrekar at den tyrkiske operasjonen berre er eit forsøk på å «utrydde terror» i Syria.

Trump gav grønt lys

Den tyrkiske offensiven starta rett etter at president Donald Trump søndag bestemte seg for å trekke ut ein amerikansk kontingent som har kjempa saman med den kurdiske YPG-militsen mot IS i grenseområdet.

I den offisielle statusrapporten frå Ankara torsdag blir det gitt få detaljar om framrykkinga. Ein kort video som viser tyrkiske elitesoldatar i aksjon, vart distribuert. Departementet seier at tyrkiske styrkar har angripe 181 YPG-mål aust for Eufrat i Syria sidan offensiven starta.

Ein talsmann for opprørsalliansen SDF, som i hovudsak består av kurdiske YPG-soldatar, opplyste torsdag at framrykkinga er slått tilbake, og at det ikkje er nokon styrkar som tar seg vidare innover i Syria. Men dette kan ikkje stadfestast av uavhengige opplysningar.

