Over 4.000 døde av meslingar i Kongo i år – langt meir dødeleg enn ebola

utenriks

– Talet på meslingtilfelle i Kongo hittil i år er meir enn tredobla samanlikna med talet som vart registrert i heile 2018. Meslingutbrota i Kongo har vorte langt meir dødeleg enn ebola, som til dags dato har tatt 2.143 liv, seier UNICEF i ei fråsegn sitert av CNN.

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) må rundt 95 prosent av befolkninga vaksinerast med to dosar for å sikre immuniteten til befolkninga. I Kongo var dekninga berre 57 prosent i 2018.

– Vi står overfor ein alarmerande situasjon fordi millionar av kongolesiske barn går glipp av rutinemessige vaksinar og manglar tilgang til helsehjelp når dei blir sjuke, seier UNICEFs representant i Kongo, Edouard Beigbeder.

WHO melde i august at talet på meslingtilfelle på verdsbasis nær har tredobla seg i år, samanlikna med same periode i fjor. I august var det registrert 364.800 tilfelle av meslingar i verda. Ifølgje organisasjonen er det landa Kongo, Madagaskar og Ukraina som har den høgaste mengda registrerte tilfelle av meslingar.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som blir spreidd ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølingssymptom, feber og utslett. Virussjukdommen kan førebyggast med vaksinasjon, men WHO har den siste tida uttrykt bekymring for auka vaksinemotstand i fleire land.

Vaksinen er ifølgje WHO svært effektiv, og organisasjonen oppmodar alle til å sørge for at dei er tilstrekkeleg vaksinert.

(©NPK)