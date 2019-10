Røde Kors-sjukehus i al-Hol-leiren stengt etter tyrkisk angrep på Syria

utenriks

– Akkurat no er situasjonen veldig usikker. Vi ventar på ei avklaring for å kunne halde fram arbeidet, seier utanlandssjef Tørris Jæger i Noregs Røde Kors til NTB.

Han vil ikkje spekulere på når drifta på sjukehuset kan starte opp igjen.

Fire norske Røde Kors-tilsette er med i eit internasjonalt team som saman med lokale tilsette driv feltsjukehuset. Dei er i byen Hasaka, som ligg nær al-Hol-leiren.

Organisasjonen jobbar med å gjere det klart overfor partane at dei er ein nøytral aktør og søkar forsikringar om at dei ikkje vil bli angripne.

Feltsjukehuset driv i hovudsak med kirurgi, og operasjonar som var planlagde torsdag, vil bli utsette.

Jæger seier Røde Kors er aller mest bekymra for at sivilbefolkninga blir ramma. Det gjeld både lokalbefolkninga, internt fordrivne og dei som er i leirane for folk som har vore tilknytt IS.

– Vi høyrer at sivile er drepne og at folk flyktar frå området. Det er ei hardt prøvd sivilbefolkning som endå ein gong blir utsett for usikkerheit, seier Jæger.

(©NPK)