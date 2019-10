Regjeringa i Romania møtt med mistillit

utenriks

Mistillitsforslaget mot statsminister Viorica Dancilas sosialdemokratiske regjering er fremma av dei seks opposisjonspartia og kjem etter det partia meiner er dårleg bruk av EU-midlar og lite offentlege investeringar.

Forslaget er underteikna av 237 folkevalde, fire meir enn det som er nødvendig for å kaste regjeringa i ei avstemming. Det er likevel uklart om alle vil stemme for mistillitsforslaget fordi delar av opposisjonen ikkje ønsker eit nyval for augneblinken.

Etter planen er det val på ny nasjonalforsamling i Romania i desember neste år.

