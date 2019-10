utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser torsdag ettermiddag at over 60.000 har vorte internt fordrivne berre det siste døgnet.

Samtidig opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) at «fleire titals tusen sivile» har lagt ut på flukt for å berge seg unna offensiven.

Mange innbyggarar i grenseområda ved Ras al-Ain, Tell Abyad og Derbasiyeh har flykta frå heimane sine og austover mot byen Hasaka, ifølgje SOHR.

