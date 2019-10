29 republikanarar vil ha sanksjonar mot Tyrkia

utenriks

Kongressrepresentanten Liz Cheney seier at det må få alvorlege konsekvensar for Tyrkia at dei angrip «våre kurdiske allierte i regionen», melder BBC fredag.

Planane om sanksjonar kjem medan president Donald Trump seier han håper å kunne mekle mellom Tyrkia og kurdarane. Trumps kritikarar meiner han i verkelegheita gav Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan grønt lys til å angripe i ein telefonsamtale søndag.

– Viss Tyrkia ønsker å bli behandla som ein alliert, må dei byrje å oppføre seg som ein alliert. Dei må straffast for angrepet på våre allierte, skriv Cheney.

Ho legg til at Kongressen lenge har vore bekymra for Erdogans samarbeid med andre motstandarar av USA, som Russland.

Dagen før la Trumps nære allierte, senator Lindsay Graham, saman med demokraten Chris Van Hollen fram for Senatet eit forslag om alvorlege sanksjonar mot NATO-landet Tyrkia.

