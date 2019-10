utenriks

Visestatsminister Carmen Calvo sa fredag at flyttinga av liket skal skje i det stille, og at slektningane til Franco vil få vite den nøyaktige datoen to døgn før det skjer.

Høgsterett har nyleg gitt grønt lys for at leivningane blir flytte til ein gravlund i Madrid, slik den spanske regjeringa har gått inn for.

Franco styrte Spania frå 1939 til 1975. Barnebarna hans er sterkt imot flyttinga.

