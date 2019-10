Putin fryktar ny IS-trussel etter tyrkisk offensiv

utenriks

Putin påpeikar at kurdarane vaktar over fleire tusen tilfangetatte IS-krigarar som han no fryktar kan rømme.

– Eg er ikkje sikker på om den tyrkiske hæren er i stand til å få kontroll over dette. Dette er ein reell trussel mot oss, sa Putin i ein TV-overført kommentar under eit besøk i Turkmenistan fredag.

Han seier at han heller ikkje er sikker på om syriske regjeringsstyrkar kan få kontroll over situasjonen så raskt som nødvendig.

– Vi må vere klar over dette og mobilisere etterretningsressursane vår for å svare på denne klare trusselen, seier han.

