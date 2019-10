Trump: Handelssamtalane med Kina går veldig bra

utenriks

Samtalane vart innleidde torsdag og fredag er det venta at Trump skal møte Kinas visestatsminister Liu He, som leier den kinesiske delegasjonen. Torsdag kommenterte Trump korleis første dag hadde gått. Liu He var i møte med den amerikanske finansministeren, Steven Mnuchin, og USAs handelsrepresentant, Robert Lighthizer.

– Eg må seie at eg synest det veldig bra. Vi har hatt ei veldig, veldig god forhandling med Kina, sa Trump, utan å gå i detalj.

Den gemyttlege tonen var eit brått taktomslag til lang betre utsikter, etter ei veke med amerikansk svartelisting av kinesiske selskap og gjensidige visumrestriksjonar.

Det er elles berre få dagar til USA etter planen skal innføre meir toll på kinesiske varer til ein verdi av 250 milliardar dollar. Det er tidlegare varsla at tollen trer i kraft frå 15. oktober.

Presset har likevel auka dei siste vekene, både på USA og Kina, for å få landa til dempe den aggressive tonen i handelskrigen, som no har gått føre seg i over eitt år.

Kina har ikkje offisielt kommentert samtalane torsdag.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters forlét den kinesiske visestatsministeren møtet smilande og vinkande og sette seg i sin ventande Cadillac, utan å svare på spørsmål.

